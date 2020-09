„Mama-Taxi“ ist fast überall ein Problem

Die neunjährige Kalina erinnert sich noch ganz genau an den Tag, an dem sie fast angefahren worden wäre. Erschrocken ist sie, als das Auto neben ihr damals plötzlich rückwärts gefahren ist und sie beinahe erwischt hätte. Kalina besucht heute die vierte Klasse der Südstadtschule, vor der sich die Szene abgespielt hat. Ihre Klassenkameraden, die fast alle mit dem Fahrrad zur Schule fahren, berichten von ähnlichen Erfahrungen. „Einmal habe ich auf dem Schulweg eine Situation erlebt, wo ich dachte: ,Puh, das war jetzt echt knapp‘“, erzählt der neunjährige Jasin.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim waren im Jahr 2019 in 34 Unfälle Schulkinder verwickelt. Bis Juli dieses Jahres zählten die Beamten 14 Schulwegunfälle. Damit sich Kinder auf dem Weg in die Schule und nach Hause sicher fühlen, startet die Polizei jedes Jahr die Aktion „Sicherer Schulweg“. An neuralgischen Punkten, wie Bushaltestellen, kontrollieren die Beamten, ob Autofahrer sich an die Gurt- und Kindersicherungspflicht halten und die erlaubte Geschwindigkeit überschreiten. „Wir ahnden auch Parkverstöße, da einige Autos teilweise sehr ungünstig vor Fußgängerüberwegen stehen“, erklärt Stefan Wilhelm von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim. Außerdem würden Schulwege überwacht und die Fahrräder der Kinder auf ihre Sicherheit überprüft.

Die Viertklässler der Südstadtgrundschule fahren mit ihren Fahrrädern auf dem Schulhof auf eingezeichneten Wegen herum. Abstand zum Vordermann einhalten, Handzeichen geben und vor allem rechts vor links beachten – all das lernen sie beim Fahrradtraining. Hans-Peter Kövilein und Eva-Maria Käßler von der Verkehrsüberwachung erklären dabei den Jungen und Mädchen an vier Terminen, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten und was sie beim Fahrradfahren beachten müssen. Am Ende legen die Viertklässler dann eine Fahrradprüfung ab und bekommen abschließend den „Fahrradführerschein“.

Was den Beamten auffällt: Die Kinder sind bereits schon sehr sicher auf den Rädern unterwegs. „Beim nächsten Training gehen wir auf die Straße“, kündigt Eva-Maria Käßler an. Generell verhielten sich die Schüler überwiegend verkehrsgerecht. Ein Problem an nahezu allen Schulen sei allerdings der Bring- und Holdienst der Eltern, das berühmte „Mama-Taxi“. Oft bis kurz vor die Tür fahren die Mütter und Väter oder „halten nur kurz“, wo es eigentlich nicht erlaubt ist, um den Nachwuchs zum Unterricht zu bringen.

„Sein Kind zur Schule zu fahren ist allerdings per se nicht verboten“, meint Hans-Peter Kövilein. Kontrolliert werde hier aber trotzdem in Zusammenarbeit mit der Stadt, ob ein Sicherheitsgurt angelegt ist oder Autos im absoluten Halteverbot parken. Die Aktion „Sicherer Schulweg“ ist schon in den ersten Klassen ein Thema. „Wir klären die Kinder über das Verhalten im Straßenverkehr und auch zum Beispiel über den toten Winkel auf“, meint Eva-Maria Käßler.

Aber wie sicher sind unsere Schulwege eigentlich? Um das zu prüfen, arbeiten die Schulen Hand in Hand mit der Straßenverkehrsbehörde zusammen. „Die Problemstellen werden – auch gemeinsam mit den Schülern – erörtert“, erklärt Stefan Wilhelm. Die örtlichen Behörden überprüfen gemeldete Gefahrenstellen und geben anschließend eine Einschätzung ab. Seit Januar gibt es außerdem eine neue Möglichkeit, Problemstellen direkt zu melden: Auf der Internetseite www.schulwegplaner-bw.de haben Schüler die Möglichkeit, auf einer virtuellen Karte unsichere Stellen auf ihrem Schulweg einzutragen.

Info: Das Erfassungstool gibt’s unter www.schulwegplaner-bw.de

