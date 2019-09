„Man darf im Film betrügen“

Momente im Leben nicht nur als Foto, sondern als Film festzuhalten, begegnen jedem von uns im Alltag. Die moderne Technik macht’s möglich. Die Videogruppe Schwetzingen bietet Hobbyfilmern ein Forum zum Austausch von Erfahrungen und gegenseitiger Unterstützung. Sie traf sich nun erstmals in den Räumen der Volkshochschule (VHS). Dabei vermittelte auch Referent Heiko Birth wertvolle Tipps und Anregungen.

Die Videogruppe gibt es schon seit einiger Zeit. Heiko Birth betonte, dass auch innerhalb des VHS-Angebotes jeder zu den Treffen kommen kann, selbst mit wenig oder gar keiner Erfahrung im Erstellen und Nachbearbeiten von Filmen. Natürlich hat viele der Anwesenden schon seit geraumer Zeit die Leidenschaft für selbst erstellte Filme gepackt, so wie auch Manfred Junker, der der Runde mitteilte: „Ich filme seit 1972. Mein Einstieg bestand darin, meinen kleinen Sohn aufzunehmen.“ Professionell beantwortete Referent Heiko Birth danach erste Fragen, die den Teilnehmern spürbar auf den Nägel brannten. „Brauche ich einen ganz neuen Computer für besonders gute Videobearbeitung und muss ich da neue, teure Programme kaufen oder kann das warten?“ wollte zum Beispiel Evelyn Ellenberger wissen. Natürlich könne man auch mit älteren Geräten arbeiten, aber ein schnellerer Rechner würde logischerweise nie schaden, sei aber nicht zwingend notwendig, teilte der Referent mit und ergänzte, dass sich gute Ergebnisse auch mit kostenlos verfügbarer Videobearbeitungssoftware erzielen ließen, man müsse nur wissen, mit welcher. Schnell entwickelte sich daraus eine Diskussion über Ansprüche an die eigenen filmischen Ergebnisse und die dafür einzusetzenden Ressourcen.

Psychedelische Effekte

Noch mehr konkrete Tipps gab es dann in einem Lehrfilm von Manfred Riep vom Bundesverband Deutscher Film-Autoren (BDFA). Psychedelische Effekte zur Eröffnung erzeugten erstaunte Reaktionen, bevor die Zuschauer viel über kreative Bildgestaltung und die Darstellung von Weite lernten.

Die Beantwortung von Fragen wie „Was löst ein Bild in der Seele des Zuschauers aus?“ und das Aufzeigen der Bedeutung kunsthistorischer Stilrichtungen wie die akademische Malerei bis hin zu Impressionisten wie Renoir und Vincent van Gogh für die bewegten Bilder von heute fesselten die Anwesenden. Besondere Tipps wie Aufnahmen am Strand mit wasserdicht in einem leeren Aquarium aufgestelltem Camcorder oder selbst genähte Bohnensäckchen als perfekte Unterlage für Aufnahmegeräte erstaunten und regten zum Nachmachen an.

In der darauffolgenden, gemeinsamen Auswertung wurde intensiv über das Gelernte im Bezug auf die Umsetzbarkeit für das eigene, kreative Schaffen gesprochen. Nur Handteller große Steine und 60 Zentimeter Leuchttürme, die im Film riesig wirken, und ein ansprechender, aber so nicht dem tatsächlichen zeitlichen Ablauf entsprechender Filmschnitt führten zur Diskussion über den Realitätsbezug eigener filmischer Werke. Das Ergebnis fasste Heiko Birth so zusammen: „Man darf im Film betrügen, das ist vollkommen legal“, womit der Griff in die „Trickkiste“ gemeint war, um Videoaufnahmen ansprechend und interessant zu gestalten. mon

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019