„Man muss sich neu aufstellen“

Wenn Cris Cosmo auf der Bühne steht, ist gute Laune garantiert. Davon konnten sich in der Vergangenheit die Fans des Entertainers in und um Schwetzingen immer wieder überzeugen. Doch im Zuge der Corona-Pandemie hat sich auch für den Musiker aus Eppingen das Leben geändert. Unsere Zeitung nutzte sein Gastspiel in der Wollfabrik am Freitag, um mit Cris Cosmo zu plaudern – virtuell

...