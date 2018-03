Manch satter Ton überrascht die gestandenen Musiker

Anzeige

Bei der Instrumentenvorstellung des Musikvereins Stadtkapelle am Samstagnachmittag zeigten die kleinen und großen Besucher großes Interesse an den Instrumenten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Dabei fiel die Auswahl nicht leicht, denn auf zwei Räume verteilt standen zahlreiche Holz- und Blechblasinstrumente zum Testen bereit.

Die beiden Lehrer Christoph Pauly und Andrew Phelps sowie Jugendleiterin Frauke Lutsch standen beratend zur Seite und zeigten sich nicht selten erstaunt, welch „satte“ Töne die Kleinen und Großen aus den Instrumenten brachten. Neben den Neueinsteigern kamen auch Erwachsene in die Vereinsräume, um sich über die Möglichkeit des Wiedereinstiegs zu erkundigen. Hierzu bietet das Nachwuchsensemble, die „Crazy Bläser Company“ eine gute Möglichkeit. Denn bei dem Ensemble handelt es sich nicht ausschließlich um eine Jugendkapelle, sondern es setzt sich sowohl aus Jugendlichen als auch aus Erwachsenen zusammen. Nach drei Stunden beendeten die Verantwortlichen zufrieden die Vorstellung und räumten die Instrumente in die Koffer und Taschen.

Wer Interesse am Erlernen eines Blasinstruments hat, aber nicht zur Instrumentenvorstellung kommen konnte, muss nicht bis zum kommenden Jahr warten. Der Musikverein bietet jetzt auch außerhalb der Instrumentenvorstellung die Möglichkeit, sich über das Erlernen eines Instruments zu erkundigen und eine kostenlose Schnupperstunde unter fachkundiger Anleitung zu vereinbaren. zg/hk