Mandelring Quartett springt ein

In der Streichquartett-Matinee am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr im Mozartsaal wird das Mandelring Quartett anstelle des Vision String Quartet zu sehen sein, das wegen Erkrankung eines Musikers leider seine Teilnahme an den Schwetzinger SWR Festspielen absagen musste. Das schreibt der SWR in einer Pressemitteilung. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das leicht geänderte Programm lautet wie folgt: Sonntag, 28. April, 11 Uhr, spielt im Mozartsaal bei der Streichquartett-Matinee das Mandelring Quartett mit Sebastian Schmidt (Violine), Nanette Schmidt (Violine), Andreas Willwohl (Viola) und Bernhard Schmidt (Violoncello). Sie spielen das Wolfgang Amadeus Mozart Streichquartett C-Dur, das Dmitri Schostakowitsch Streichquartett Nr. 1 in C-Dur und Ludwig van Beethoven Streichquartett C-Dur.

Das Mandelring Quartett gehört seit mehr als 30 Jahren zu den angesehensten Streichquartetten. Es gestaltet eigene Konzertreihen in der Berliner Philharmonie und Neustadt an der Weinstraße, wo es auch das Hambacher Musikfest als Treffpunkt veranstaltet. Besondere Aufmerksamkeit erregten international die Einspielung sämtlicher Schostakowitsch-Quartette, die von Kritikern als Referenzaufnahme angesehen wird. Mit dem Streichquartett Nr. 1 von Schostakowitsch kann sich das Publikum am Sonntag selbst einen Eindruck verschaffen. zg

