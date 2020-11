Manfred Kern liest für Kinder online

Schwetzingen/Region.Frau Honig ist eine wahre Meisterin im Spielen, Erfinden und Geschichtenerzählen: Zum internationalen Vorlesetag an diesem Freitag, 20. November, lädt Manfred Kern aus Schwetzingen zu einer faszinierenden Reise in die Welt von „Frau Honig und die Schule der Fantasie“ von Sabine Bohlmann. Da der Vorlesetag nicht wie üblich an den Schulen stattfinden kann, streamt Kern seine Vorlesestunde um 16 Uhr live auf seiner Facebook-Seite. Kinder, Familien und alle Interessierte sind eingeladen, am Abenteuer von Frau Honig teilzunehmen: facebook.com/ManfredKernMdL

