Mann mit Superstimme

Andreas Kümmert gewann 2013 den Fernseh-Casting-Wettbewerb „The Voice of Germany“ und zwei Jahre später den Vorentscheid des Eurovision Song Contests. Allerdings verzichtete er dann auf das Finale in Wien. Nicht verzichten möchte er auf einen Auftritt in Schwetzingen.

An diesem Freitag, 17. April, spielt Andreas Kümmert „Live aus der Wollfabrik“ – die Gäste sitzen dabei ab 18 Uhr zu Hause vor dem Computer oder Smartphone und lauschen dem Konzert via Livestream. Andreas Kümmert ist ein Individualist und eine Naturgewalt auf der Bühne. Der Künstler mit der unglaublichen Stimme hat seine eigenen Vorstellungen, aber auch seine eigenen Dämonen. Die hat er auf dem Album „Recovery Case“ (2016) öffentlich gemacht. Sein Problem: Angststörung und Depressionen, psychotherapeutische Behandlung, Medikamente. Eigentlich hat Kümmert all seinen Kritikern ausführlich erklärt, warum er so ist, wie er ist. Und dass er nicht immer das macht, was alle von ihm erwarten. zg

Info: Den Link zum Livestream gibt es unter www.alte-wollfabrik.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020