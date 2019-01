Manne Lucha beim Empfang

Die Grünen laden am Samstag, 19. Januar, ab 11 Uhr ins Palais Hirsch zum Neujahrsempfang ein. Eine gute Gelegenheit für Gäste, mit Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Zugesagt hat sein Kommen jetzt auch der Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha.

Was bedeutet für die Menschen in unserer Region das Wort Heimat – wie kann in dieser Heimat Integration gelingen? Was ist der Kitt, der unsere Gesellschaft in Zeiten der Verunsicherung zusammenhält? Und wie stellen die Bürger angesichts dieser Fragen bei den Europa- und Kommunalwahlen 2019 die Weichen für die Zukunft?

Zum Auftakt in ein mit Spannung erwartetes politisches Jahr lädt der Grüne Kreisverband Kurpfalz-Hardt zu diesem Neujahrsempfang ins Palais Hirsch am Schlossplatz ein. Neben dem Minister werden natürlich auch der hiesige Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz und der Schwetzinger Landtagskollege Manfred Kern erwartet. Nach dem offiziellen Teil haben die Gäste im Saal Gelegenheit, Fragen zu stellen, und beim anschließenden Sektempfang mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.01.2019