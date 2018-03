Maria weint

Anzeige

Wie mag sie sich gefühlt ha-ben, diese Maria aus Magdala, früh am Ostermorgen? Da ist sie unterwegs zum Felsengrab Jesu, gerade ist es hell geworden über Jerusalem. Sie sucht den Leichnam des Gekreuzigten – des Mannes, der ihr Leben so radikal verändert hat. Alles hatte sie für ihn aufgegeben, war nachgefolgt als Apostelin unter Aposteln – bis zum blutigen, dornenbekrönten Ende am Karfreitag.

Vielleicht will sie ihrem Herrn, dem ihre ganze Liebe galt, noch einmal ganz nahe sein? Vielleicht seinen Körper mit wertvollen Ölen und Gewürzen salben, ein Ausdruck der Trauer zu jener Zeit, so wie wir heute Blumen zu den Gräbern tragen? Johannes, der die Geschichte im 20. Kapitel seines Evangeliums erzählt, lässt diese Frage offen. Aber ganz deutlich sagt er: Maria Magdalena weint. Weinend nähert sie sich dem Grab all ihrer Hoffnungen, zu Tode betrübt im Sinne des Wortes. So, wie viele Frauen und Männer auch in diesen Tagen zu den Gräbern ihrer Lieben gehen, überwältigt von der Trauer, den Erinnerungen, Fragen, auch von Schuldgefühlen. Im Angesicht der Gräber kann niemand mehr der Endlichkeit unseres Lebens ausweichen. Da gibt es keine Ausreden mehr – der Mensch, um den wir trauern, ist nicht mehr da, und jede Hoffnung, die darüber hinausgeht, ist nicht von dieser Welt. Was hilft dann noch? Und wer?

Die weinende Maria zeigt eines ganz deutlich: Ostern ist nicht allein ein Fest des brausenden Hallelujas und des Triumphs der Liebe über den Tod. Ostern ist auch ein Fest der leisen, zarten Töne. Ein Fest auch der Trauer, der Zweifel, der Missverständnisse. Und der Tränen. Das war bei Maria so. Und heute ist es immer noch so. Die Geschichte von Maria Magdalena am Grab tut uns gut, weil sie so nah an unseren eigenen Erfahrungen spielt: Da ist ein geliebter Mensch tot. Und jetzt?