Marias Weg mit Musik

„Marias Wege“ heißt der Gottesdienst, den die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr in der Stadtkirche feiert. Liturgie und Predigt liegen bei Simone Heidbrink und Pfarrer Steffen Groß, die Musik bei Detlev Helmer und Hans-Josef Overmann.

Anlass für den Gottesdienst ist das Fest „Mariä Verkündigung“, dass am Montag, 25. März, – also neun Monate vor Weihnachten – gefeiert wird. Das Evangelium dieses Tages handelt vom Besuch des Engels bei Maria und dessen Ankündigung an die junge Frau: „Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.“

Magnificat interpretiert

Eine entscheidende Rolle im Gottesdienst spielt die Kirchenmusik. Das Vocalconsort „Pro Arte“ der Liedertafel Leimen unter Leitung von Hans-Josef Overmann interpretiert zwei Mal das Magnificat, den Lobgesang der Maria angesichts ihrer Schwangerschaft. Eines stammt von Heinrich Schütz (1585 bis 1672), das andere von Hugo Distler (1908 bis 1942). Außerdem erklingen Teile der Messe „Dies sanctificatus“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 bis 1594) – ein Werk, dass der italienische Meister komponiert hat für den Festtag, an dem Maria und Josef den neu geborenen Jesus im Tempel beschneiden lassen. Schließlich wird aus der Kantate „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, die Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) für das Fest Mariä Verkündigung geschrieben hat, der Choral gesungen.

Prädikantin Heidbrink und Pfarrer Groß gehen in dem Gottesdienst den Wegen Marias nach: Eine junge, vollkommen überraschte Frau erfährt von einem Engel von ihrem Auftrag, Gottes Sohn zur Welt zu bringen. Sie muss nun die Nachricht von ihrer Schwangerschaft ihrem Verlobten Josef überbringen. Später macht sie sich auf zu ihrer Cousine Elisabeth und singt dort, von Gottes Geist erfüllt, das Magnificat. Am Ende ihrer Schwangerschaft muss sich Maria mit ihrem Mann von Nazareth aus in Josefs Geburtsstadt Bethlehem aufmachen.

Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer predigt an der Orgel und übernimmt auch die Begleitung des Ensembles. zg

