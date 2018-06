Anzeige

Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Bürger zu ihrem Sommerfest im Hirschacker ein. Das Fest findet am Sonntag, 8. Juli, statt und beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der St.-Josefs-Kapelle am Marktplatz. Dieser wird zum Thema „Arche Noah“ gestaltet von den Kindern und Erzieherinnen des Bonhoeffer-Kindergartens und Gemeindediakonin Margit Rothe.

Im Anschluss an den Gottesdienst geht es auf dem Freigelände am Gustav-Adolf-Haus am Hirschacker-Marktplatz weiter. Ab 11.30 Uhr gibt es dort nicht nur Speisen und Getränke in gewohnter Vielfalt, sondern auch Livemusik mit dem Kern-Pfeuffer-Hammer-Trio. Neben dem Mittagessen, das die Besucher auf dem Freigelände oder im Zelt einnehmen können, warten auch Waffeln der evangelischen Jugend sowie Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf die Gäste.

Kindergarten führt Stück auf

Um 14 Uhr geht es weiter mit Programm: Der Bonhoeffer-Kindergarten führt ein Stück zur Geschichte der Bremer Stadtmusikanten auf. Von 14 bis 17 Uhr öffnet der städtische Jugendtreff, der im Untergeschoss des Gustav-Adolf-Hauses untergebracht ist, seine Türen und wartet mit Bastel- und Spielangeboten auf die jungen Festgäste. Neben den offenen Angeboten wie Billard oder Kicker können Stofftaschen bemalt und bei diversen Wurfspielen die Geschicklichkeit getestet werden. In den Räumen des Kindergartens gibt es ein Kinderlädchen und Kinderschminken, so dass keine Langeweile aufkommen kann.