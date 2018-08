Markus Pfeifer seit 25 Jahren eine Stütze

Schwetzingen.Dieser Tage stand in der Firma Heinrich Moos in Schwetzingen ein seltenes Firmenjubiläum an: das 25-jährige Betriebsjubiläum von Markus Pfeifer.

In einer kurzen Ansprache ging Geschäftsführer Stefan Eichhorn auf den persönlichen Werdegang von Markus Pfeifer ein. Dieser begann seine Ausbildung am 16. August 1993 bei der Firma Moos, noch in der Essener Straße 8, als Gas- und Wasserinstallateur. Durch kontinuierliche Weiter- und Fortbildungen erwarb sich Markus Pfeifer umfangreiche Kenntnisse, die ihn zu einem Fachmann nicht nur für exklusive Bäder, sondern auch für Großbaustellen, wie zum Beispiel das Sparkassengebäude im Herzen von Schwetzingen, machten. Er war und ist eine große Stütze der Firma Moos, wie sie in unserer schnelllebigen Zeit äußerst selten zu finden ist und ging mit der Firma durch Höhen und Tiefen. Stefan Eichhorn dankte ihm für seine Treue und Loyalität, verbunden mit der augenzwinkernden Bitte, auch die nächsten 25 Jahre der Firma die Treue zu halten. Stefan Eichhorn überreichte Markus Pfeifer die Treuemedaille für 25 Betriebsjahre der Handwerkskammer Mannheim, zusammen mit einem persönlichen Geschenk und einer Gratifikation. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018