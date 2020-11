Marmelade, Trost und Süßes

Die Tür der evangelischen Stadtkirche ist täglich offen. Aber im Advent findet man im Inneren des Gotteshauses mehr als Ruhe und Raum für eine Verschnaufpause oder ein Gebet. Gleich drei Aktionen sind für die Adventszeit geplant, kündigt die evangelische Kirchengemeinde an.

Bereits ab diesem Mittwoch, 25. November, findet sich im Kirchenschiff ein kleiner adventlicher Verkaufsstand mit Selbstgemachtem. Fleißige Hände haben Marmelade gekocht, Plätzchen gebacken oder Adventsschmuck hergestellt. Diese Dinge, die sonst jährlich am ersten Advent beim traditionellen „Gemeindetag“ verkauft werden, stehen diesmal in der offenen Kirche zum Kauf bereit. Gegen Bezahlung auf Vertrauensbasis können sich Interessierte gerne bedienen. „Die Einnahmen gehen alle an Brot-für-die-Welt“, sagt Helga Wiegand aus der Vorbereitungsgruppe. Und grade deshalb hofft sie, dass die Käufer ehrlich sind.

Kinder gestalten Engelsbilder

Eine zweite Sache ist die „Engels-ausstellung“. Für den Weihnachtsgemeindebrief, der zum ersten Advent in den evangelischen Haushalten verteilt sein und auch in der Kirche ausliegen wird, hat Beate Günther einen Engelsbeitrag vorbereitet. Dazu erbat sie von den evangelischen Kindertagesstätten Bilder und Kommentare zur Frage „Wer oder wie sind Engel?“ Ein wahrer Bildersegen traf im Pfarramt ein. Gold war die hervorstechende Farbe – im Engelshaar, im Gewand oder bei den Flügeln. Und die Aussagen aus Kindermund? Tja: „Meine Mama ist ein Engel“ war da zu lesen – oder „Engel essen Zuckerwatte!“. Ganz oft aber wurde klar – bei den Kindern, aber auch bei den Beiträgen mancher Jugendmitarbeiter – „Engel sind Gottes Helfer. Und sie beschützen. Aber auch jeder Mensch kann ein Engel sein!“ Es lohnt sich, in der Stadtkirche demnächst die Bilder und Engelssätze auf sich wirken zu lassen.

Und wer noch etwas mehr für die eigene Seele braucht, für den heißt es: „Nimm dir, was du brauchst!“ Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen und Gemeindediakonin Margit Rothe spannen in der Kirche eine Leine, von der sich Kirchengäste gerne „für umme“ ein gutes Wort, einen Stern oder andere Mutmacher mitnehmen können.

Auch in der Adventszeit gelten in der Kirche die aktuellen Regeln zu Abstand sowie Hygiene und es muss eine Maske getragen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020