Martina Netzer versüßt mit ihrem Gesang die Feier

Schwetzingen/Brühl.Eine gelungene Feier in festlicher Atmosphäre gab’s im TV-Clubhaus in Brühl für die 60 Teilnehmerinnen aus der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs Brühl-Schwetzingen sowie die geladenen Ehrengäste. Sie wurde mit dem Lied „Gut wieder hier zu sein“ von der bekannten Sängerin Martina Netzer wunderbar eröffnet.

Gruppenleiterin Gardy Cerff freute sich, dass Oberbürgermeister-Stellvertreter Hans-Peter Müller aus Schwetzingen und Bürgermeister-Stellvertreter Hans Hufnagel aus Brühl vorbeischauten. Müller hatte einen Spenden-Scheck der Stadt Schwetzingen mitgebracht. Hufnagel übergab für die geleistete Arbeit den Ehrenamtspass 2019 der Gemeinde Brühl an die stellvertretente Leiterin Viola Romeis.

Mit dem Lied „Rosen im Dezember“ – gesungen von Martina Netzer, gedachte man der Verstorbenen. Bei Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbuffet wurden im wunderschön geschmückten Clubheimsaal viele gute Gespräche geführt. Im besinnlichen Teil der Feier wurde das Gedicht „Gedanken zum Weihnachtsfest“ von Viola Romeis vorgetragen und Martina Netzer sang weitere Weihnachtslieder.

Gardy Cerff berichtete in ihrem Jahresrückblick über die einzelnen Aktivitäten, Veranstaltungen, Vorträge und die Öffentlichkeitsarbeit der Gruppe – schön illustriert mit einer Power-Point-Präsentation von Techniker Hans Cerff. Anschließend wurde das Leitungsteam der Gruppe, bestehend aus Gardy Cerff, Viola Romeis und Karin Konczalla für die ehrenamtliche Arbeit geehrt.

Das neue Motto der landesweit 69 FSH-Gruppen in Baden-Württemberg lautet übrigens „Mutig - bunt -aktiv“. So endete der schöne Nachmittag mit einem musikalischen Ausklang, bei dem diesmal alle Teilnehmerinnen mitsingen durften. Zum Abschluss der Feier und einem Abendsnack blieben die Teilnehmer noch in ihrer gemütlichen Runde zusammen sitzen. zg

