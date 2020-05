Masken gehören in Restmüll

Region.Die aktuelle Corona-Krise stellt auch die Entsorgungswirtschaft ständig vor neue Herausforderungen. Aus diesem Grund weist die AVR Kommunal AöR die Bevölkerung darauf hin, dass gebrauchte und nicht mehr verwendbare Mund-Nase-Masken und Handschuhe sowie Desinfektionstücher in den Restmüll gehören – sowohl aus hygienischen als auch aus umwelttechnischen Gründen.

Auch bei uns im Rhein-Neckar-Kreis gilt seit geraumer Zeit die Maskenpflicht, zum Beispiel in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Doch wie entsorgt man den getragenen Einweg-Mundschutz richtig? Mund-Nase-Masken und Handschuhe, die nach Gebrauch nicht wiederverwendet werden können, gehören zum Schutz vor dem Erreger Covid-19 ausschließlich in den Restmüll und weder in die Grüne Tonne plus noch in die Bio-Energie-Tonne und schon gar nicht in die freie Natur oder auf den Gehweg.

Bei der Restmüll-Verbrennung sind die Temperaturen so hoch, dass die Viren in jedem Fall zerstört werden. Die umweltschonendste und nebenbei auch günstigste Lösung für das Wegwerf-Problem ist die Stoffmaske. Nach Möglichkeit genäht und darauf ausgelegt, immer wieder verwendet zu werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020