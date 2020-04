Masken nur an den Bändern anfassen – und vor allem weiterhin Abstand halten

Die Diskussion um Gesichtsmasken ist hitziger geworden und das Argumenten-Gestrüpp zunehmend unübersichtlicher. Von „es bringt nichts“ bis „es schützt“ gibt es so ziemlich jede Überzeugung. Dabei ist die Sache, wenn man der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Robert Koch Institut (RKI) vertraut, ziemlich kompliziert.

Weitestgehend einig sind sich die Experten, dass die Schutzwirkung für die Bevölkerung überschätzt werde. Das heißt nicht, dass die Mund-Nase-Masken nichts bringen, doch die Schutzwirkung scheint deutlich geringer, als allgemein vermutet wird. Entscheidend ist die Art der Maske. Die sichersten sind die sogenannten FFP-Masken. Sie bestehen aus gehärtetem Papier oder Stoff, sind mehrlagig aufgebaut und haben einen Filter. Nur solche Masken der Schutzklasse FFP2 und FFP3 schützen vor Ansteckung und Verbreitung. Doch das nur für eine begrenzte Zeit, so dass sie nach ein paar Stunden gewechselt werden müssen. Die OP-Maske besteht aus mehreren Lagen Stoff. Sie besitzt eine Filterwirkung und die äußerste Lage ist flüssigkeitsabweisend. Die Filterwirkung entsteht durch eine statische Aufladung der verschiedenen Schichten während des Tragens. Wenn sie mehrere Stunden getragen wird und viel Feuchtigkeit aus der Atemluft aufgenommen hat oder gewaschen wird, verliert sie ihre Schutzwirkung. Für genähte Stoffmasken gibt es bis jetzt keine gesicherten wissenschaftlichen Aussagen über den Nutzen – und dennoch sind sie ab diesem Montag akzeptiert beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Viel wichtiger ist jedoch, weiter den Mindestabstand zu anderen Menschen zu wahren.

?Schützt eine Gesichtsmaske den Träger?

An der frischen Luft nein. Die Gefahr einer Ansteckung im Freien ist unter Beachtung der Abstandsregeln verschwindend gering. Ganz grundsätzlich sind Viren so klein, dass das Tragen eines selbst genähten Mund-Nase-Schutzes keinen Schutz bietet.

?Schütze ich mit meiner Maske andere Menschen?

Von manchen Experten hört man hier ein vorsichtiges Ja. Denn auch ein einfacher Mundschutz kann beim Sprechen oder Husten für eine Weile einen Teil der Virentröpfchen zurückhalten. Die Betonung liegt dabei auf einer Weile. Wer sie lange trägt und damit durchfeuchtet, reduziert die Schutzwirkung. Fahrradfahren mit Maske oder langes Tragen sind für die Schutzwirkung eher kontraproduktiv.

?Wo machen Gesichtsmasken Sinn?

Sinnvoll – und Pflicht – sind Gesichtsmasken im öffentlichen Nahverkehr oder kleinen Räumen. Die mit Abstand wichtigste Sicherheitsregel im öffentlichen Raum ist aber nach wie vor das Abstandhalten. Und genau hier befürchten Experten eine negative Entwicklung. Könnte die Schutzmaske doch eine vermeintliche Sicherheit suggerieren, die dazu verführt, die Abstandsregeln nicht mehr so ernst zu nehmen.

?Gibt es noch andere negative Aspekte?

Das größte Problem ist, dass es derzeit nicht genug Masken gibt und sie im medizinischen System Mangelware sind. Und so lange das so ist, sollten FFP- und OP-Masken vor allem dem medizinischen Personal zur Verfügung stehen. Und während der Nutzen von OP- und selbst genähten Masken im öffentlichen Raum kaum bis gar nicht belegt ist, könnte das allgemeine Tragen sogar gefährlich sein. Viele Menschen fassen die Maske an, um sie zurechtzurücken oder ziehen sie sich in sicheren Situationen unters Kinn, um sie später wieder vor Mund und Nasen zu ziehen. Bei jeder Aktion kann man sich das Coronavirus oder einen anderen Virus per Schmierinfektion einfangen. Es ist also wichtig zu wissen, dass Masken selbst zu Infektionsquellen werden können. Deshalb sollte die Maske stets nur an den Bändern angefasst werden. Und es stimmt: Vollbärte, Dreitagebärte sollten am besten komplett abrasiert werden. Denn sie beeinträchtigen die Schutzfunktion von Mund-Nase-Schutzmaske deutlich. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020