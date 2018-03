Anzeige

Der Gemeinderat hat sich seit 2015 intensiv in verschiedenen Gremien mit dem von außen herangetragenen Gedanken eines Hotelneubaus auf dem Alten Messplatz befasst, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Gemeinderatsfraktion. Neben der Idee, die bestehende Hotel-Landschaft durch ein Vier-Sterne-Hotel zu bereichern, ging es der CDU-Fraktion insbesondere um die Schaffung von Räumlichkeiten für Tagungen und auch private Fest-Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern sowie die Schaffung von Voraussetzungen für gehobene Gastronomie. Diese Angebote werden nach Einschätzung der CDU nach vielen Gesprächen mit Bürgern in Schwetzingen sehr vermisst und wären mit Sicherheit stark nachgefragt, heißt es in der Mitteilung.

Da es sich bei der Fläche des Alten Messplatzes um das Filetstück in der Innenstadt handelt, ging es der CDU-Fraktion immer darum, bei einer eventuellen Bebauung einen Mehrwert für die Innenstadt und ihren Einzelhandel zu schaffen und die Attraktivität zu erhöhen.

Das in Auftrag gegebene Hotel-Gutachten zeigt nun, dass sich dies aus verschiedenen Gründen nicht oder nur unter Inkaufnahme hoher Risiken realisieren ließe (wir berichteten). Zu diesen Risiken zählen in erster Linie die gegenwärtig gewaltige Zunahme an Hotelbetten in der Umgebung, wie auch die Tatsache, dass die Stadt die weiter notwendigen Parkplätze für mehrere Millionen Euro als Tiefgaragenplätze zurückkaufen müsste. Die Stadt müsste also tief in die Tasche greifen, ohne dass ein gesicherter Mehrwert erkennbar wäre.