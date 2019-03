Mathe-Asse lösen fast alles

Beim Heidelberger „Tag der Mathematik“ kommen die besten Mathe-Teams aus der Metropolregion zusammen. 30 Gymnasien aus Neckargemünd, Eberbach, Mannheim und Heidelberg schicken ihre Nachwuchstalente ins Rennen, um in Teams zu fünf Personen anzutreten.

Der Tag beginnt mit einem Vortrag. Für die Unterstufe ging es um Brüche, die sich in Saftmischungen und Konzentraten verstecken. Die Mittelstufe hörte eine interessante Ausführung zu Wahlen. Denn es gibt nicht nur die einfache Mehrheitswahl, sondern noch viele Variationen, die den entsprechenden Anforderungen genügen sollen.

Nach dem Vortrag ging es in den Wettbewerb: Bei der Unterstufe (Klasse 5 bis 7) kam es darauf an, möglichst viele Aufgaben schnell und richtig zu lösen. Die Gruppe bekam eine Fragestellung vorgelegt und erst, wenn sie sich auf eine Lösung geeinigt hatte, erhielt sie die nächste. Das Hebelteam schaffte in 75 Minuten alle 50 Aufgaben, davon waren 43 richtig. Damit konnten sich Moritz Brand, Roxana Gulde, Anna-Sophia Hoffmann, Eike Janson und Felix Zhang über Rang 5 freuen.

Im Mittelstufenwettbewerb hatten Jan Bollian, Eliseo Carrasco Krämer, Fynn Janson, Levente Mihalyi und Jan Stillbauer gut zurecht und wurden am Ende mit Platz neun belohnt. Am Nachmittag gab es für beide Altersgruppen außerdem noch anregende Mitmach-Aktionen. bs

