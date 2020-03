Mathe und Yoga über Youtube

In der Zeit der Corona-Epidemie ist es umso wichtiger, gesund und aktiv zu bleiben, um das Immunsystem zu stärken, schreibt die Volkshochschule in einer Pressemitteilung. In dieser kündigt sie Übungen zum Entspannen und Fithalten per Videos an.

Die Volkshochschule Schwetzingen bietet auf ihrem Youtube-Kanal im Internet Videos mit Yogaübungen von Dozentin Susanne Mai an. Diese sind zu finden unter www.youtube.com, im Suchfeld „VHS Schwetzingen“ eingeben.

Zudem werden die beiden Kurse „Last minute: Das Abitur steht bevor – Crash-Kurs Mathematik“ sowie „Last minute: Vorbereitung auf die Realschulabschlussprüfung im Fach Mathematik“ als Online-Kurse angeboten. Für die noch freien Plätze können sich Interessierte per E-Mail bei Petra Disch unter disch@vhs-schwetzingen.de anmelden. vhs

Info: Ausführliche Kursbeschreibung: www.vhs-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.04.2020