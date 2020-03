3 Fotos ansehen Mathematik ist auch in dem endlos scheinenden Möbiusband zu finden. Schüler des Hebel-Gymnasiums haben zur Vielfalt der Mathematik Kurzvideos gedreht. © Schillinger

In heutigen Zeiten ist Mathematik gefragt: Statistiker analysieren die Fallzahlen und sagen das Wachstum des Coronavirus voraus. Die Zahlen und die mathematischen Berechnungen sind so überzeugend, dass sogar die Politik zu drastischen Maßnahmen greift. „Mathematik ist überall“ – diese Aussage klingt angesichts der Krise erschreckend wahr und real. Als die International Mathematical Union diesen Satz als Motto des „Internationalen Tags der Mathematik“ festlegte, hatte sie allerdings sicher nicht an Corona gedacht.

Zum ersten Mal wurde der 14. März zum „International Day of Mathematics“ erklärt. Der 14. März wird schon seit 32 Jahren als Pi-Tag „gefeiert“, dank des Physikers Larry Shaw. Er hatte 1988 die Idee, Pi mit dem Datum 14.03. zu verbinden. Denn die Kreiszahl Pi ist gerundet 3,14, was in der angloamerikanischen Schreibweise dem 14.3. entspricht. Pi wird als Kreiszahl bezeichnet, da sie das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt. Und zwar unabhängig von der Größe des Kreises.

Dieses Jahr gab es zum „International Day of Mathematics“, kurz „idm314“, im Vorfeld einen Video-Wettbewerb. Die Aufgabe war es zu zeigen, dass Mathematik überall in unserem Alltag zu finden ist. Im Videoclip sollte in der eigenen Landessprache der Satz „Mathematik ist in…“ vervollständigt und dann mit einer Aktion und eventuell einer Formel visualisiert werden.

Mit vier Clips beteiligt

Die Mathe-AGs des Hebel-Gymnasiums beteiligten sich mit vier Video-Clips an dem Wettbewerb. 48 Minifilme aus aller Welt wurden zu einem fünfminütigen Video zusammengestellt. Die Beiträge zeigen die Vielfalt der Mathematik in unserem Umfeld – von Musik, Bauwerken bis zur Schuhschnürung. Drei Beiträge kommen vom Schwetzinger Hebel-Gymnasium.

In einem Clip spricht ein Hebel-Schüler den Satz „Mathematik ist in der Berechnung des Schwerpunktes“, während er erfolgreich auf seinem Stuhl schaukelt, was einem anderen Schüler nicht gelingt. Eine einfache Schwerpunktberechnung wird durch eine Skizze mit einem Dreieck veranschaulicht. Bei dem anderen Video ist die Gangschaltung eines Fahrrades im Blick – je nach Übersetzung hat die Umdrehung des vorderen Kettenblattes eine andere Umdrehungszahl des hinteren Kranzes zur Folge.

Möbiusband als Abschluss

Und das dritte Video der Hebel-Schüler zeigt ein sogenanntes Möbiusband, auf dem endlos das Wort Mathematik geschrieben scheint. Das Möbiusband hat nur eine Oberfläche, weshalb es keine zwei Seiten dieses Objektes gibt. Die Endlos-schleife ist sogar der Abschluss des Films. bs

Info: Der Mathematik-Film ist auf der Internetseite der International Mathematical Union unter idm314.org zu sehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.03.2020