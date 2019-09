Matinee mit Holzbläsern

Die Musikschule Bezirk Schwetzingen startet mit zwei Bläsermatineen in den Herbst. Die Holzbläser machen dabei den Anfang. Sie treten am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr im Franz-Danzi-Saal des Kulturzentrums auf. Barbara Obert (Oboe, Fagott und Englischhorn) stellt mit Mariana Chacin-Benitez (Querflöte), Manfred Hildebrand und Christian Satzinger (Klarinette/Altsaxofon) Beiträge mit Schülern aus ihren Klassen vor. Die Holzbläsermatinee wird mit wenigen Ausnahmen von der Kunstmusik geprägt sein. Schüler und Lehrer musizieren dabei auf den Blasinstrumenten Querflöte, Oboe, Englischhorn, Fagott, Klarinette und Saxofon solistisch, in Duos und in kleinen Ensembles. Die Blechbläser werden eine Woche später, am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr ebenfalls im Franz- Danzi-Saal zum Einsatz kommen. So präsentieren Alois Willing (Posaune) und Barbara Mußler (Trompete) ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Kunst- und Popularmusik. Der Eintritt zu diesen Konzerten ist frei. zg

