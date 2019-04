Maulwürfe zerstören vier Tennisplätze

Der Schock sitzt tief. Vorsitzender und Präsident des Tennisclubs Blau-Weiß sind entsetzt. In der Nacht zum Sonntag wurden gleich vier Sandplätze des Clubs im Odenwaldring unbespielbar gemacht. Die Wirtsleute des Vereinslokals „Mamma Rosa“ haben das Malheur gleich frühmorgens entdeckt und den Vorstand informiert.

Zuerst dachten alle an Sabotage. Doch schnell wurde klar, der Tennisclub hat ein „tierisches Problem“. Unter den Plätzen hat sich eine ganze Maulwurfsippe angesiedelt und binnen einer Nacht Haufen um Haufen aufgeworfen. Platzwart Berthold Träger sagt: „Wir hatten auch in der Vergangenheit immer mal wieder einen Maulwurfhaufen auf dem Platz, aber in so einer massiven Art wie heute habe ich das noch nie gesehen. Und selbst wenn wir jetzt wieder alles glatt ziehen, dann wissen wir ja nicht, ob es morgen früh wieder so aussieht.“ Also hat man sich nun an einen Spezialisten gewandt, der schon eine Stunde später vor Ort war, um die Sache zu beurteilen.

Wie entstehen diese Hügel?

Sebastian Blind gilt in Süddeutschland als Experte in Sachen Maulwurfschäden. Er hat spezielle Methoden entwickelt, um die possierlichen Tierchen zu vergrämen. Er erklärt dieser Zeitung erst einmal, um was es hier geht: „Maulwürfe – lateinisch: Talpidae – sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Insektenfresser. Sie umfassen rund 50 in Eurasien und Nordamerika verbreitete Arten, wobei der europäische Maulwurf die einzige in Mitteleuropa lebende Art ist. Und um den handelt es sich auch im Schwetzinger Untergrund. Die unterirdisch grabenden Maulwürfe verbringen den Großteil ihres Lebens in einem selbst gegrabenen, unterirdischen Gangsystem. Das Aushubmaterial wird dabei meist in Form von Maulwurfshügeln zur Oberfläche gebracht. Je nach Art und Lebensraum können sich diese Gänge knapp unter der Oberfläche oder auch in größere Tiefen erstrecken. Durch die warmen Außentemperaturen machen sie sich jetzt dazu auf, ihre Gänge zu vergrößern, um den bald zu gebärenden Jungen mehr Platz zu geben.“

Der Experte versuchte jetzt, durch Schallwellen die Maulwürfe in die Nachbarschaft des Tennisclubs zu vertreiben. Denn obwohl die Tiere ja blind sind, können sie umso besser riechen und hören und sie vertragen bestimmte hohe Tonlagen, die für den Menschen nicht hörbar sind, überhaupt nicht.

Bleibt zu hoffen, dass die Schallwellen helfen und die Mitglieder von Blau-Weiß künftig kein Buckeltennis und Hindernisgolf auf ihren Plätzen spielen müssen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019