Max Giesinger kommt

„Auf das, was da noch kommt“ lautet der Titel des aktuellen Ohrwurms von Max Giesinger, den er zusammen mit der Ravensburger Sängerin Lotte aufgenommen hat. Und Ohrwürmer kann er, der Giesinger: „Die Reise“, „Legenden“, „Wenn sie tanzt“, „80 Millionen“ – die Lieder des in Busenbach, einem Ortsteil von Waldbronn (Kreis Karlsruhe), aufgewachsenen Musikers laufen in den Radiostationen rauf und

...