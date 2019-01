Max Mutzke live und hautnah

Das ist ein Konzert – nur für Gewinner: Einen Tag vor dem offiziellen Start seiner Deutschlandtournee gibt der deutsche Sänger und Songwriter Max Mutzke ein kleines Konzert für ausgewählte Fans.

Wer am Donnerstag, 24. Januar, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen dabei sein möchte, braucht Glück, denn es gibt keine Tickets zu kaufen – nur zu gewinnen. Exklusiv bei SWR 1 Baden-Württemberg und heute auch bei der Schwetzinger Zeitung. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Hip-Hop im Soul-Gewand

Seinen Durchbruch hatte Max Mutzke noch zu Schulzeiten, als er 2004 gemeinsam mit Entertainer Stefan Raab beim Eurovision Song Contest antrat und mit „Can’t wait until tonight” den sehr guten achten Platz belegte. Mittlerweile hat der heute 37-Jährige sein siebtes Studioalbum produziert – und einige Songs laufen bereits im Radio.

Die Songs des Albums mit dem Titel „Colors“ sind überwiegend Coverversionen bekannter Hip-Hop-Stücke wie „White Lines“ von Grandmaster Flash & Melle Mel, von „I got 5 on it” von Luniz oder „Every-day People” von Arrested Development. Für „Colors“ haben Max Mutzke und seine Musiker die Hip-Hop-Klassiker völlig neu arrangiert und zumeist als Soulversionen interpretiert.

Gewinnen mit dem „M“-Satz

Wer beim SWR1 Musik-Klub mit Max Mutzke und SWR 1-Moderatorin Stefanie Anhalt in Schwetzingen dabei sein möchte, muss kreativ werden. Es gilt, einen möglichst originellen Satz oder eine kleine Geschichte zu schreiben und nur Worte zu verwenden, die mit einem „M“ beginnen. Etwa: „Max Mutzke macht Musik mit meiner Mundharmonika“. jüg

Info: Schicken uns einfach ihre kleine Alliteration mit ihrem Namen und der Telefonnummer bis Mittwoch, 16. Januar, per E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, dann sind Sie mit im Verlosungstopf für 5 x 2 Tickets. Wer leer ausgeht, kann an dem Abend den Livestream anhören.

