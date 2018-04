Anzeige

Ein Einbruch kann jeden treffen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich davor besser zu schützen. Das zeigten gestern die Experten im Truck des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg auf dem Schlossplatz auf. Etwa 50 Bürger nutzten die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen. „Viele waren auch nur da und haben sich ein Prospekt mitgenommen oder allgemeine Fragen gestellt“, sagte Carsten Petzold, Polizeihauptkommissar aus dem hiesigen Revier, gegenüber dieser Zeitung.

Im Infotruck gaben Martin Boll und seine Kollegen Thomas Wurster und Sven Amann Interessierten Impulse. Boll ist seit 2014 Präventionsleiter bei der Polizei: „Im Präventionsbereich wurde viel gemacht, um Einbrüchen entgegenzuwirken“, sagte er und ergänzte: „Die Zahl der Einbrüche von 2016 auf 2017 ist rückläufig. Zirka 25 Prozent der Einbrüche in Mannheim werden aufgeklärt. Das liegt auch an einer extra gegründeten Ermittlungsgruppe, die sich nur mit Einbrüchen beschäftigt.“ Die Polizei bietet – unabhängig vom Infomobil – Präventionsstellen an, bei denen Bürger sich kostenlos beraten lassen können. Für eine „Schwachstellenanalyse“ komme die Polizei auch gerne persönlich vorbei, so Boll, der betonte: „Die Polizei will nichts verkaufen, sondern beraten, vermitteln und helfen.“

Tipps zum Einbruchschutz Wohnung abschließen und Fenster richtig verschließen. Sicherheitsfenster abschließen und Schlüssel nicht stecken lassen. Schlüssel nicht im Garten verstecken. Fremde vor oder im Haus gezielt ansprechen. Bewohnten Eindruck erwecken etwa zur einen TV-Simulator (zirka 15 Euro) und Nachbarn Briefkasten leeren lassen, wenn man im Urlaub ist. vas

Schwetzingen hatte zudem als eine von 13 Städten im Land Fördermittel vom Innenministerium für die Präventionskampagne „Wachsame Nachbarschaft“ bekommen (wir berichteten). Denn Einbrüche können auch durch eine aufmerksame Nachbarschaft und eine funktionierende Sozialkontrolle verhindert werden, betonte auch Boll. So seien etwa große Wohngebiete durch Abwesenheit von Bewohnern, die den ganzen Tag arbeiten oder im Urlaub sind für Einbrecher verlockend.