Media-Express eröffnet die neue „Printeria“

Mit vielen Kunden und Geschäftspartnern eröffneten Dieter Völker (r.) und Petra Autenrieth mit ihren beiden Mitarbeiterinnen in der ehemaligen Hof-Apotheke in der Dreikönigstraße 16 ihre neue „Printeria“. Auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (l.) und eine ganze Reihe von Gemeinderäten gratulierten zu dem schicken neuen Zuhause von Media-Express.

In der „Printeria“ bietet Völker die bewährte Druckqualität in jeder Größe, das Kopieren und Binden von Abschlussarbeiten an. Petra Autenrieth hat zudem Geschenkideen, Geschenkpapier, Glückwunsch- und Trauerkarten im Angebot. Sogar Serviceangebote wie das Verpacken eines Präsentes in einen Luftballon ist im Angebot. jüg/Bild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.11.2019