Mehr Inhalt und mehr Gewicht

Es ist ein langgehegter Wunsch des Gemeinderats, dass der bisher nur beratend tätige Kulturausschuss mehr Gewicht bekommt. Das wird nun durch die Neufassung der städtischen Hauptsatzung umgesetzt. Dabei wird der Kulturausschuss nicht nur zum beschließenden Gremium: Auf ihn werden die Schul-, Kindergarten- und sozialen Angelegenheiten übertragen, der zum Kultur- und Bildungsausschuss aufgewertet wird.

Die kulturellen Angelegenheiten, die Städtepartnerschaften sowie Stadtmarketing und Tourismus werden als Aufgaben beibehalten. Neben Schul- und Kindergartenangelegenheiten sollen alle sozialen Angelegenheiten, insbesondere Senioren-, Familien- und Jugendthemen, behandelt werden.

Fokus auf Bildungskonzepte

Dieser Beschlussvorschlag stieß auf breite Zustimmung am Ratstisch. „Das ist eine geeignete Plattform, um zielorientiert arbeiten zu können“, freute sich Sarina Kolb (CDU), dass dieser Wunsch endlich in die Tat umgesetzt wird, genauso wie Kathrin Vobis-Mink (Bündnis 90/Die Grünen), denn so würden diese Angelegenheiten mehr Gewicht erhalten. „Bildung war immer ein Randthema oder auf verschiedene Ausschüsse verteilt“, sagte Robin Pitsch (SPD), der in Zukunft noch mehr den Fokus auf Bildungskonzepte an den Schulen legen will. CDU-Kollegin Kolb regte an, das Thema „Ganztagesschule“ und die Überarbeitung der Schulbezirke in Angriff zu nehmen. Und auch für Dr. Christian Lorentz (FDP) ist diese Änderung eine gute Sache: „Mehr Inhalte – mehr Entscheidungsbefugnisse.“ Peter Lemke (Freie Wähler) merkte noch an, dass die Stadtverwaltung im Zuge der Neufassung der Hauptsatzung einige „Schönheitsreparaturen“ vorgenommen habe: „Das war clever.“

Eine kurze Diskussion entbrannte noch über die Formalie, dass in der Fußnote Hauptsatzung nicht alle Geschlechter enthalten sei, was die Grünen in Person von Kathrin Vobis-Mink kritisiert hatten. „Das ist einfach Unsinn“, erwiderte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Denn die Hauptsatzung regele insbesondere die Aufgabenabgrenzung zwischen ihm, dem Gemeinderat und den Ausschüssen. Und er sei nunmal keine Frau, deshalb werde auch nur die männliche Form verwendet. In allen anderen Schriften und Schreiben der Stadt sei die weibliche Form schon seit vielen Jahren Standard.

Der Verwaltungsausschuss wird übrigens weiterhin für Vereinsangelegenheiten zuständig sein, da es sich hier insbesondere um finanzielle Belange handelt. Auch Ehrungen und Benutzungsordnungen (zum Beispiel Sporthallen) sowie Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden weiterhin im Verwaltungsausschuss behandelt. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.10.2019