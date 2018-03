Anzeige

So richtig alt sind sie zusammen noch nicht. Auf gerade einmal zehn Jahre bringen es die Alte Wollfabrik und Soulfinger mit der „Sweet Soul Music Revue“. Aber gefeiert wurde das Ereignis, als wäre es der 100. Geburtstag. Die Bude war gerappelt voll und die Stimmung ständig über dem Siedepunkt.

Die Musiker rund um den „Soulfather“ Klaus Gassmann gönnten ihren Geburtstagsgästen kaum eine Verschnaufpause. Das Können und die Leidenschaft dieser Truppe ließen dem Publikum denn auch keinen anderen Weg als den der Begeisterung. 2008 trat diese legendäre Blues- und Soul-Formation erstmals in der Alten Wollfabrik auf und entzündete die Flamme des Souls in der kurfürstlichen Residenz. Diese Flamme ist seitdem nicht mehr ausgegangen. Sicher 95 Prozent aller Gäste hier sind in Sachen Soul und Blues „Wiederholungstäter“ und legten auch eine dementsprechende Vorfreude an den Tag. Der eigentliche Auftritt erschien da wie der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte. Der Jubel setzte jedenfalls mit dem ersten Ton ein und endete lang nach dem Verklingen des letzten. Und dazwischen gab es Musik satt. Von „I’m a soul man“ und „I feel good“ über „Rolling on the river“ (Proud Mary) bis zu „You make me feel“ brachten die Musiker all die großen Soulsongs auf die Bühne, die mühelos ihren Weg durch Mark und Bein fanden. Die Wucht, die diese Musik entfaltet, ist erstaunlich. Sie nimmt in den Arm und lässt kaum jemand wieder los. Manchmal melancholisch leise unterm Sternenhimmel und dann mit viel Kraft und Tempo auf den Sonnenuntergang zu. Den Effekt davon erkennt man in den Gesichtern und zwar sowohl vor als auch auf der Bühne. Blues und Soul erscheinen hier als Haltung zum Leben. Und diese Haltung dreht sich vor allem um Leidenschaft, frei nach dem Motto: Egal was du tust, tu es mit Herz. Eine Aufforderung, die hier überflüssig erschien. Denn mehr Leidenschaft und Begeisterung waren in der Alten Wollfabrik nicht mehr möglich. ske