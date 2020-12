Mehr Qualifikationschancen für Pflegeberufe

Der Fachkräftemangel in Pflegeberufen ist ein vieldiskutiertes Thema. Mit der Corona-Pandemie gewinnt es zusätzlich an Brisanz. Neue Lösungsansätze verfolgen seit einiger Zeit die „ze:roPRAXEN“, etwa mit der Förderung neuer Berufsbilder und Karriereoptionen im Gesundheitswesen. Darüber informierte sich FDP-Bildungspolitiker Dr. Jens Brandenburg bei seinem Besuch in der Hauptverwaltung des

...