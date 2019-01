Mehr Raum für viele gefragte Trends

OFTERSHEIM.Neues Jahr, neues Programm – das ist die Devise im Jugendzentrum in der Mannheimer Straße 67. Drei Monate im Voraus gibt es stets das Event- und das Wochenprogramm, das auf der Website und im Jugendzentrum an den Infobrettern zu finden ist. Im ersten Vierteljahr stehen viele Projekte, Turniere und auch das Event „All you can dance“ auf dem vielseitigen Plan.

Ein Kinderkino wird am Dienstag, 29. Januar, 16.30 bis 18 Uhr, geboten, dazu lädt die stellvertretende Hausleitung, Silke Hauck, ein: „Wir zeigen meist aktuelle Filme für Kinder ab sechs Jahre, ab und an sind es natürlich auch Filme der Jahreszeit entsprechend, wie etwa an Weihnachten.“ Im Durchschnitt sind 15 Kinder zu Besuch, freut sich Hauck über den Zuspruch. Kinozeit für Kinder ist auch am 26. Februar und 26. März, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr.

Viel Trubel gibt es stets beim Action-Donnerstag, der immer am letzten Donnerstag im Monat (31. Januar; 28. Februar; 28. März, jeweils 16.30 bis 18 Uhr) für alle Jugendlichen ab 12 Jahre stattfindet. „Das Programm wird inhaltlich gemeinsam erarbeitet. Und einmal im Quartal machen wir Essen für alle anwesenden Besucher, natürlich auch unter Berücksichtigung der Wünsche und Vorlieben“, spricht Hauck vom Programm, das Schminken im Januar, Dessert zubereiten im Februar und leckeren Pizzabrötchen im März zum Thema hat.

Einem Trend gibt auch das Juz Raum: Im „E-Sportcafé“ (freitags, 18 bis 21 Uhr, ab 14 Jahre) sind Gamer genau richtig: „Gern gespielt wird FIFA und Super Mario“, weiß die stellvertretende Hausleiterin, dass besonders gern Fun-Turniere gespielt werden. Ein Billard-Turnier steht außerdem am Montag, 11. Februar, 16.30 bis 18 Uhr für alle ab zwölf Jahre an.

„Offene Bühne“ für Hobbymusiker

Die „Offene Bühne“ (Open Stage) für Musiker und Zuhörer ist ein fester Bestandteil im Juz-Programm. Am Freitag, 15. Februar, 18 bis 21 Uhr ist es wieder so weit und wer mag, macht Programm. Hauck: „Wir kamen am Juz-Spektakel nach einem Spontan-Jam auf die Idee, das wiederzubeleben.“ Mit dem eigens angeschafften neuen Percussion-Set sind den musikalischen Darbietungen keine Grenzen mehr gesetzt. „Kommen und mitmachen dürfen alle, die Lust auf Musik machen und zuhören haben“, lädt Hauck ein.

Wer zwischen sechs und elf Jahre alt ist und Fasching mag, kommt zur „Kinder-Faschings-Party“ mit Kostümprämierung am Freitag, 1. März, von 16 bis 17.30 Uhr. „All you can dance“ heißt es wieder am Samstag, 23. März, 14 bis 16.30 Uhr im Rose-Saal. In Kooperation mit der Tanzszene Baden-Württemberg und dem Go-in Schwetzingen zeigen Coaches Moves und Kollektivtänze. „Leider gibt es noch keine weiteren Infos“, sagt Silke Hauck und weist darauf hin, dass diese aber demnächst folgen sollen. Regelmäßig findet im Juz auch eine Hausaufgabenbetreuung statt – montags bis freitags, 14 bis 15 Uhr, für die Klassen 1 bis 4, der Schülertreff mit dem Erledigen der Hausaufgaben und spielen – montags bis freitags, 15 bis 16 Uhr, für alle Schüler von sechs bis 13 Jahre – sowie der Teenstreff – montags bis freitags, 16 bis 19 Uhr, für 10- bis 15-Jährige – statt. Parallel dazu ist das Jugendcafé geöffnet, das sich an Jugendliche ab 16 Jahre richtet.

Dazwischen variieren die Angebote: Am Montag steht das „Projekt X“ – 16.30 bis 18 Uhr, ab zehn Jahre – im Programm. Hauck erklärt: „Momentan werden noch Vogelhäuschen fertiggestellt, davor haben wir eine Vogelfutterstation gebaut. Insgesamt wollen wir unter Anleitung Upcycling-Projekte durchführen.“ Das klingt spannend und nachhaltig. Immer dienstags sind Gitarrenkurse in der „Musikwerkstatt“, 16 bis 17 Uhr, angesagt. „Eine Gitarrengruppe für Erwachsene gibt es am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr“, motiviert Hauck, mal reinzuschauen. Mittwochnachmittags von 16.30 bis 17.30 Uhr treffen sich Grundschüler in der Kindertanzgruppe. „Move your body“ heißt es dann, wenn neue Clipdance-Schritte und Figuren gelernt werden.

Gerichte aus aller Welt

Die Juz-Küche wird immer donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr zum Schauplatz. Alle ab zehn Jahre sind eingeladen, mitzumachen. Hauck: „Grundsätzlich kochen wir Gerichte aus aller Welt, so dass unsere Köche eine große geschmackliche Vielfalt aber auch Arbeitstechniken kennenlernen können. Fokus liegt wie bei allen Angeboten auf Teilhabe und Inklusion. So gab es auch schon den „Hamburger Italiano“ nach der Eigenkreation einer Besucherin sowie Zigarrenbörek, Ratatouille und auch gefüllte Weinblätter.“ Derzeit stehen unter anderem Kartoffelpuffer mit selbst gemachtem Apfelkompott auf dem Speiseplan. Der Freitag steht von 16 bis 17.30 Uhr im Zeichen der „Kreativis“. Das sind Grundschüler, die aus verschiedenen Materialien Bastelarbeiten anfertigen.

Informationen zu Kursen und Aktionen gibt es für Teilnehmer nach der Anmeldung, die spätestens zwei Tage vor dem Event erfolgen sollte.

