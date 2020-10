Mehr Ruhe für Hirschacker

Seit Jahren ist es ein großes Ärgernis für die Menschen, die im Hirschacker nahe der Autobahn A 6 wohnen. Je nach Größe und Schwere der Fahrzeuge, die über die Brücke der Bahnstrecke von Mannheim nach Schwetzingen fahren, scheppern deren Lager. Bei offenem Fenster im Sommer machen manche Bürger nachts kaum ein Auge zu. Das Problem wollte das Regierungspräsidium planmäßig in diesem Winter oder spätestens Anfang des Jahres beseitigen lassen, aber so lange hat die Brücke nicht durchgehalten.

Am Montag, 19. Oktober, wurde bei der täglichen Streckenkontrolle festgestellt, dass die beiden Stahllamellen der Fahrbahnübergangskonstruktion auf der A 6 kurz nach der Anschlussstelle Schwetzingen-Nord/Brühl in Fahrtrichtung Norden an der Brücke über die Bahnstrecke und die Siedlerstraße im Bereich des rechten Fahrstreifens gebrochen sind und etwa fünf Zentimeter in den Fahrbahnbereich hinausragen. Das teilte am Donnerstag das Regierungspräsidium (RP) mit. Aufgrund der erheblichen Gefährdung des Verkehrs wurde der rechte Fahrstreifen umgehend gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Da die Arbeiten im Widerlager an der Brücke unter der Fahrbahn erfolgen, sind diese von der Autobahn nicht wahrnehmbar. Die Sperrung muss trotzdem sein.

Schadstoffe gefunden

Die Fahrbahnübergangskonstruktionen des Bauwerks sind bereits seit einiger Zeit defekt und verursachen bei starker Belastung Lärm, der für die Anwohner vor allem nachts wahrnehmbar ist. Die Bauteile der Fahrbahnübergangskonstruktion dienen dazu, die durch Temperaturänderungen bedingten Verformungen und Bewegungen der Brücke auszugleichen. Da deren Reparatur aufgrund der starken Beschädigung nicht mehr möglich ist, muss sie ausgetauscht werden. Die Planungen hierzu sind abgeschlossen und die Arbeiten für den Austausch sind inzwischen schon öffentlich ausgeschrieben.

Bei Voruntersuchungen wurde festgestellt, dass das Bauwerk durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), polychlorierte Biphenyle (PCB) und Blei kontaminiert ist. Das kontaminierte Material wird bei den Arbeiten fachgerecht entsorgt. Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht laut RP nicht.

Nach der Auftragserteilung wird voraussichtlich noch dieses Jahr mit den vorbereitenden Maßnahmen für den Austausch der Konstruktion begonnen. Hierzu müssen Mittelstreifenüberfahrten hergestellt werden, die den Verkehr auf die Gegenfahrbahn leiten werden. Parallel dazu werden die individuell angepassten Bauteile für die neue Fahrbahnübergangskonstruktion im Stahlwerk hergestellt.

Sobald das abgeschlossen ist, wird die Übergangskonstruktion auf der Fahrbahn in Richtung Süden erneuert. Hierzu wird der Verkehr über die Mittelstreifenüberfahrten vollständig auf das östliche Bauwerk umgeleitet. Im Anschluss erfolgt eine Verkehrsumlegung auf das westliche Bauwerk und die Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion auf der östlichen Seite.

Der gesamte Austausch wird dann voraussichtlich im Mai 2021 abgeschlossen sein. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner schon jetzt für die anstehenden Belastungen und Behinderungen um Verständnis. Die meisten Arbeiten finden unter der Brücke statt, so dass es oben aussieht, als werde nicht gearbeitet. zg/jüg

