Anzeige

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Rondell brachen im Laufe des Montages Unbekannte ein. Die Tür der im dritten Stock gelegenen Wohnung wurde geknackt und Schmuck und Handtaschen gestohlen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind momentan noch nicht möglich, heißt es im Bericht der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Die Geschädigte befand sich zwischen 7.20 und 17.15 Uhr außer Haus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/28 80 zu melden.

Diebe auch in der Scheffelstraße

Eingebrochen wurde am Dienstag zwischen 10 und 13.30 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrparteienhaus in der Scheffelstraße. Der muss sich Zutritt ins Treppenhaus verschafft haben, von wo sich der Täter ins dritten Obergeschoss begab und die Eingangstüren der beiden Wohnungen aufhebelte. In beiden Wohnungen wurden in allen Zimmern sämtliche Schränke, Schubladen und Kommoden durchwühlt. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Kriminaltechnik übernahm die Spurensicherung, die weitere Bearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden. pol