Mehrere Sinne bei Kindern wecken

Wie genau machen Sie Klassik für Kinder attraktiv?

Tatjana Worm-Sawosskaja: Das geschieht durch die dreidimensionale Darbietung, die bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen, große Aufmerksamkeit und gleichzeitig mehrere Sinne weckt. Zu jedem Klavierstück gibt es eine kleine nette Erzählung über die Entstehung des Werkes oder über den Komponisten selbst, über seine Lebenssituation in der Zeit, als er das Klavierwerk komponierte. Dazu wird ein passendes Bild auf der großen Leinwand ausgestrahlt. Das Programm ist sehr abwechselungsreich. Die Klavierwerke, die ich beim Konzert am Sonntag vortrage, haben verschiedenen Charaktere: stürmisch, freudig, traurig, nachdenklich oder auch wild. Natürlich sind die alle technisch und künstlerisch anspruchsvoll. Aber die Dauer jedes Stückes liegt in der Regel zwischen fünf und zehn Minuten, so dass die Kinder aber auch Erwachsene, die auf dem Gebiet „Klassik“ noch Anfänger sind, es leichter haben, die klassische Musik wahrzunehmen.

Wollen Sie die Serie deutschlandweit ausbauen?

Worm-Sawosskaja: Ja, das ist mein Vorhaben. Der Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hat für die Ausführung von „Klassik für alle“ in Mannheim bereits die Schirmherrschaft übernommen. In Speyer läuft das Projekt unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und am Anfang vom damaligen Oberbürgermeister Hansjörg Egger ebenfalls sehr erfolgreich. Der nächste Schritt ist das Projekt an Gymnasien direkt vor Ort anzubieten. Damit habe ich im Juli 2019 im Hockenheimer Gauß-Gymnaisum angefangen. Mehr als 100 Schüler waren im Konzert und alle waren begeistert. Auch in Bad Dürkheim wird das Projekt bald ausgeführt.

Wie ist denn die Resonanz dazu?

Worm-Sawosskaja: Die Resonanz ist sehr groß. Das Konzert am kommenden Sonntag ist bereits die fünfte Ausführung in nur zwei Jahren in Schwetzingen. nina

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.10.2019