Das Theater am Puls gibt die Bühne frei für einen Stummfilm mit Livemusik: „Der letzte Mann“ Stummfilm von Carl Mayer wird am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr in dem kleinen, aber feinen Schauspielhaus gezeigt.

Mit „Der letze Mann“ liefert Friedrich Wilhelm Murnau eine so zeitlose wie eindrückliche Parabel über die Wechselhaftigkeit des Lebens. Der tragische soziale Abstieg eines stolzen, alternden Portiers und die Bedeutung von Statussymbolen werden meisterhaft verbildlicht.

Erstaufführung 1924

1924 feierte der Stummfilm in Berlin Premiere und stellt einen Meilenstein der Filmgeschichte dar. Das Filmkunstwerk wird musikalisch live durch das Gramm Art Project mit Julian Gramm und Thomas Bugert untermalt und jazzig modern in Szene gesetzt. „Der letzte Mann“ feiert am Freitag im Theater am Puls Premiere und ist somit, nach „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ bereits der zweite durch das Gramm Art Project musikalisch inszenierte Stummfilm. zg

