Schwetzingen/Worms.Schon zum 14. Mal sind vom 28. Juli bis 11. August bis zu 25 junge Musiker aus aller Welt bei der Internationalen Sommerakademie der Städte Schwetzingen und Worms zu Gast. Die beiden Kommunen fördern die Initiative abwechselnd mit einem Zuschuss von 10 000 Euro.

Michaela Simane präsentierte gestern in Schwetzingen, wo dieses Jahr der Schwerpunkt liegt, das Programm. Musikprofessor Joshua Eppstein (Violine) und Uwe Brandt (Klavier) von der Musikhochschule Saarbrücken geben Meisterkurse in den Fächern Violine und Streichquartett/Kammermusik. Zur Eröffnung gibt es am 28. Juli ein Dozentenkonzert in Schwetzingen, am 5. August und 11. August öffentliche Absolventenauftritte ebenfalls in der Spargelstadt und am 10. August ein Konzert in der Lucie-Kölsch-Musikschule in Worms.

Anmeldungen für die Meisterkurse bei Michaela Simane, Telefon 06224/1 72 42 30. jüg