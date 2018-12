Melancholisch-ruhige Balladen

Draußen auf dem Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt mögen die Temperaturen an einem frostigen Samstagabend am Gefrierpunkt kratzen – doch wenn der junge Pop-Chansonnier Jonathan Zelter auf die Bühne tritt, werden zahlreichen Zuhörern sichtlich die Herzen warm. Denn der charmante Wahl-Mannheimer hat für seinen Auftritt auf der Showbühne nicht nur eine eigene Band, sondern auch jede Menge leidenschaftlichen Stoff aus seiner aktuellen Platte „Von Mannheim bis New York“ mitgebracht, um dem vorweihnachtlichen Trubel anrührend-melodische Gedanken entgegenzusetzen. Es wundert daher kaum, dass Fans, aber auch spontane Weihnachtsmarktbesucher plötzlich innehalten, wenn sie dieser tiefsinnigen Persönlichkeit lauschen.

Bejubelte Stunde auf Showbühne

Denn in den Klängen dieses strahlenden Songpoeten vereinen sich Balladen melancholischer Sinnesspiele mit packenden Aufbruchs-Zeilen, passionierte Liebeserklärungen mit Augenblicken pianistischer Fragilität. Dass eine bejubelte Stunde mit diesem musikalischen Ausnahmetalent allzu rasch ihr Ende nimmt, darf man dabei getrost als Fluch und Segen gleichermaßen beschreiben.

Denn zum einen verrinnt die Zeit nur dann so atemlos, wenn Musik wirklich gefangen nimmt, zum anderen hat Zelter an diesem Abend gewiss etlichen Neulingen seiner Werke Lust auf mehr gemacht. mer

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018