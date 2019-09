Melange aus Musik, Comedy und Artistik

Bei der neuen Veranstaltungsreihe „Musik plus Extra“ darf sich das Publikum der Wollfabrik Schwetzingen nicht nur auf eine Extraportion Musik freuen, sondern auch auf zusätzliche Attraktionen wechselnder anderer Künste wie der Artistik, des Kabaretts, der Comedy oder aus der Welt der Genüsse wie Wein und Schokolade. Die Reihe findet ab September immer am letzten Donnerstag im Monat statt – das erste Mal also am Donnerstag, 26. September. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Zum Auftakt wird mit dem Trio Grande die Freude am Leben, am Lieben und Lachen in ganz eigenen musikalischen Welten virtuos gelebt und zelebriert. Ihre Musik entstammt dem Zirkus, den Jazzclubs, den französischen Cafés und den Weisen des fahrenden Volkes – der Opera Buffa und der großen Bühne. Trio Grande verbindet all das und mehr auf unvergleichliche Weise: mit großer Liebe zum Publikum, mit fein dosiertem Humor und drei Herzen Charme. Kleinkunst wird hierbei groß geschrieben – und die große Bühne in kleinen Häppchen genießbar serviert. Mit spürbarer Leichtigkeit, echter Begeisterung und Verve führt das Trio mit einer mitreißenden Mischung aus Musik und Komik von Oper bis Zigeunermusik und von deftig-derb bis inspirierend-nachdenklich durch den Abend. Als kleinste Zirkuskapelle der Welt haben sie die besten Clowns bei der „Lachen machen“-Tour der DEAG zwei Jahre lang durch Deutschland live begleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Berühmter Fußjongleur zu Gast

Ein Höhepunkt des Abends ist der Auftritt des Artistikduos Elabö, das im Flair eines Stummfilms das Publikum mit Auszügen aus der mehrfach preisgekrönten Show „Schachmatt“ in die Welt eines Schachspiels entführt, welches auf amüsante und zugleich poetische Weise aus dem Ruder läuft. Was mit der Präzision eines akkuraten Schachspielers beginnt, entwickelt sich rasant zu einer artistischen Verfolgungsjagd: Turbulent geht es zu, wenn etwa die Schachfiguren plötzlich zum Leben erwachen, das Schachbrett auf enorme Größen anwächst und der Spieler sich bemüht, trotz allem die Oberhand über seine wirbelige Gegnerin zu behalten. Diese wächst ihm jedoch mit ihren Späßen und Tricks schon bald über den Kopf … Mit einer Choreografie aus atemberaubender Hand-auf-Hand-Akrobatik und urkomischem Slapstick-Theater lassen die noch jungen aber bereits vielfach ausgezeichneten Künstler Theater, Akrobatik und Comedy zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Der aus einer berühmten Antipodenfamilie (Fußjongleure) stammende Kopfstandequilibrist Rodolfo Reyes zeigt ebenfalls in Schwetzingen sein artistisches Können in neuen Dimensionen. Denn was die meisten Menschen nicht einmal stehend mit Händen bewältigen können, macht dieser Mann in freiem Kopfstand mit seinen Füßen. Seine unglaubliche Körperbeherrschung begeistert nicht nur die Fachwelt. Der mehrfach ausgezeichnete „Künstler des Jahres“ und Guinessbuch-Rekordhalter im Einarmspringen ist in allen großen Varietés der Welt zu Hause.

Terisa Martin erweckt am Abend des 26. Septembers das alte Hula-Hoop-Spiel zu neuem Leben. Mit Tempo und Charme wirbelt sie bis zu 40 Reifen über die Bühne. Dabei verschmelzen Balance und Rhythmusgefühl zu Anmut und Ästhetik pur. zg

