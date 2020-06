Melodie fürs Leben

In Zeiten von Corona dürfen wir nicht vergessen, dass es neben der Gefahr dieses undurchschaubaren Virus auch etwas anderes gibt, etwas Schönes, das uns aufbaut und viel Freude bereitet: das Beethoven-Jubiläumsjahr. Geboren 1770 wird sein 250. Geburtstag überall auf der Welt begangen. Denn durch die ungebrochene Faszinationskraft von Beethovens Musik gehört der geniale Komponist nicht mehr nur einem Land, nur einem Volk an und auch nicht einer elitären Gruppe von Musikern, sondern er gehört allen.

Genau das ist das Wunderbare an großer Musik, dass jeder eintreten und sie bewohnen kann. In den letzten zweihundert Jahren wurde viel über ihn und seine Werke geschrieben, von Musikwissenschaftlern, von Musikbegeisterten, von Schriftstellern und Poeten. Das Besondere daran: Jeder hat einen eigenen, ganz persönlichen Zugang zu ihm. Ich auch. Seit vielen Jahren schon begleitet er mich – seit meiner Kindheit. Und ich erinnere mich sehr genau an meine erste Begegnung mit seiner Musik: Es war kurz nach dem Krieg und es war Sommer. Überall herrschte Mangel, die Menschen waren damit beschäftigt, irgendetwas Essbares aufzutreiben. Ich genoss meine Freiheit, streunte viel durch die meist leeren Straßen der Stadt, machte Halt vor den verrotteten Treppen eines Hauses, bewachsen mit dichtem Gras, und starrte in den sonnendurchfluteten Hof. Vom heißen, trübseligen Staub der Straße schlich ich mich in den Garten, verweilte hinter Haselnuss- und Himbeersträuchern, zwischen hohen Gräsern, wo sich ein dichtes Schweigen über die Halme legte. Ich liebte diese schattigen Plätze, über die sich die abgestandene Sommerhitze ballte, diese vollkommene Abgeschiedenheit, die Wärme der Nachmittage, die verstaubten Sträucher in der Sonne. Ich liebte es, den Wolken am Himmel nachzuhängen, die Ameisen zu beobachten oder nach weißen Schmetterlingen zu greifen. Aus den halboffenen, verhangenen Fenstern, die mir sehr geheimnisvoll schienen, drang plötzlich Klaviermusik zu mir. Wie gebannt blieb ich stehen, schlich mich längs des Gemäuers bis hin unter das Fenster und rührte mich nicht mehr. Zunächst hörten sich die Töne zaghaft, unsicher an, gewannen aber allmählich an Kraft, erfüllten den Garten bis zum Lattenzaun und hallten wie aus der Ferne wider. Danach begehrten die Tasten auf, das hatte für mich etwas wild Verzweifeltes, Vergebliches, die ganze Wärme des Tages verdichtete sich darin zu einer drückenden Stimmung, zu einer Erstarrung, aus der ich mich erst löste, als die Musik schon lange verklungen war. Und ich kam wieder, jeden Tag, kauerte zwischen den Sträuchern, spielte im Gras, bis mich die ersten Töne unter das Fenster lockten, mich mit der Leidenschaft und Glut der Melodie ergriffen. Wie selbstvergessen hörte ich zu. Kaum waren die letzten Töne verebbt, da hoben sie von neuem an, wogten sich im breiten Strom über das Kornfeld von gegenüber, tanzten an den Aprikosenbäumen vorbei, verschwanden hinter den Gärten, um bald wieder wie ein Schatten entlang der Zäune aufzutauchen. Etwas hat sich geändert in meinem Leben, jeden Tag wartete ich wie süchtig auf dieses Schöne. Seither meinte ich, in allem, was ich je erlebte, diese Melodie zu hören: Sie kam wie unmittelbar aus der Tiefe und holte das Verborgenste in mir hervor.

Von der Frau, die hinter den verhangenen Fenstern Klavier spielte, erfuhr ich später, dass es Beethovens Klaviersonate Nr. 8, genannt „Pathétique“, war. Nie mehr, weder im Konzertsaal noch auf irgendeiner Aufnahme, hörte ich dieses Stück so gespielt. Und diese Frau, die ich dann eines Tages auf den verrotteten Treppen ihres Hauses traf, wurde für kurze Zeit meine Klavierlehrerin. Sie war Jüdin und eine Holocaust-Überlebende. Und sie lehrte mich nicht nur die Noten und Beethoven zu lieben, sondern sie gab mir auch Lektionen in Menschlichkeit. Obwohl der NS-Offizier im Vernichtungslager, wohin sie deportiert wurde, Beethoven ebenfalls verehrte und sie ihm oft vorspielen musste, blieb der deutsche Komponist Ludwig van Beethoven ein Kulturgut von höchster Bedeutung für sie und die Menschheit.

