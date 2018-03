Anzeige

Ein musikalisches Wiedersehen

Der Höhepunkt des Abends sollte aber noch kommen: Denn mit Tenor Alex Crespo hatte sich die Stadtkapelle einen besonderen Gastsänger für diese Veranstaltung gegönnt. Crespo und Grund kennen sich bereits seit dem Studium und haben sich in Schwetzingen „musikalisch wiedergesehen“ wie der Dirigent erklärt. Mit zwei Opernarien aus Tosca und Turandot löste der junge Tenor Begeisterung beim Publikum aus. Eine warme, doch kraftvolle Stimme erklang von der Bühne, ließ die Zuhörer träumen und erinnerte an die unvergesslichen Aufnahmen von Pavarotti und Caruso. Der ausgebildete Sänger hat nach seinem erfolgreichen Studium in Saarbrücken bei Professor Rosemarie Bühler-Fey nun einen anderen beruflichen Weg gewählt. Trotzdem steht er so oft wie möglich auf der Bühne und teilt seine Liebe zur Musik mit der Welt. Von sich selbst sagt Alex Crespo: „Ich singe nicht, weil ich glücklich bin; ich bin glücklich, weil ich singe, und auch andere damit glücklich machen kann!“

Nicht nur im klassischen Bereich hat Crespo an diesem Abend seine Zuhörer glücklich gemacht. Mit „Hallelujah“, „O Sole Mio“ und ganz besonders mit dem schwelgerischen „Dein ist mein ganzes Herz“ bewies er, dass er sich auch in anderen Musikrichtungen zu Hause fühlt. Soviel Begeisterung schwappte nicht nur auf das Blasorchester über, sondern auch in den bestens gefüllten Saal. Bei den „Liebesflammen“ wippten die Spitzen der Querflöten genauso im Dreivierteltakt mit wie auch so mancher Fuß.

Nach der Pause startete das Ensemble mit dem „Florentiner Marsch“ und wechselte dann die Musikrichtung. Die Bearbeitung von „Jesus Christ Superstar“ gestaltete sich als ein Potpourri der bekannten Melodien von Andrew Lloyd Webber. Auch wenn ab und zu ein Solo erklang wie das von Reiner Vierling, der sein Können an der Trompete unter Beweis stellte, war das Ensemble eher als ein großes Ganzes zu verstehen. Eine Spannungspause vor dem finalen Akkord so synchron auszuhalten, verlangt viel Übung.

Zu verdanken ist das Manuel Grund, der die Stadtkapelle seit 2015 leitet. Wöchentlich wird geprobt, jedes Detail mit Liebe ausgearbeitet. Der gefragte Gastdirigent, Dozent und Leiter der Musikschule Neustadt bleibt trotzdem sympathisch menschlich. Auf die Frage, was er mit der Stadtkapelle schon alles erlebt habe, zählt er nicht die Auftritte in renommierten Hallen auf, sondern erinnert sich an die Konzertreise in Schwetzingens französische Partnerstadt Lunéville: „Es war eines der emotionalsten Konzerte, weil an diesem Wochenende die Anschläge in Frankreich waren.“ Auch das hält die Stadtkapelle zusammen: gemeinsame Erlebnisse, die sie dann mit den Zuhörern teilen können.

Nach einer erfrischend humorvollen Bearbeitung des Singspiels „Im weißen Rössl“ wurde als Zugabe „Hochbadner Land“ gespielt. Das Publikum stimmte unaufgefordert mit ein und wollte mit stehenden Beifallstürmen die Musiker nicht nach Hause gehen lassen. Mit Spannung wird nun die CD dieses herzlichen Ensembles erwartet.

