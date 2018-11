Melodien voller Energie

Ein Konzert für Chor und großes Orchester wird am Sonntag, 18. November, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche angeboten. Auf dem Programm stehen der Marche funèbre und das Requiem c-moll von Luigi Cherubini. Es singt das Vokalensemble Schwetzingen und das Kantatenorchester Heidelberg spielt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer.

Beide Kompositionen schrieb der gebürtige Florentiner für Trauerfeierlichkeiten. Den Marsch für den Herzog von Berry, Charles Ferdinand von Bourbon, und das Requiem auf Veranlassung von König Ludwig XVIII. für den während der Französischen Revolution unter der Guillotine enthauptete König Ludwig XVI. Die Uraufführung des Requiems fand 1816 unter großer Anteilnahme statt. Es erlangte schnell zunehmende Beliebtheit, so dass es fortan jährlich in Paris gegeben wurde. Auch erklang es zu Beethovens Trauerfeier 1827, der das Werk sehr geschätzt hatte.

Am Ende wird es ruhig

Der Einfallsreichtum an Melodien und Harmoniefolgen und die starken Effektwechsel ziehen Mitwirkende und Zuhörer gleichermaßen in Bann. Die Hauptteile sind das energiegeladene und erst gegen Ende sich beruhigende Dies irae sowie das Offertorium. Und wenn am Ende des zunächst eruptiven Agnus Dei das Dona eis requiem und das Lux aeterna ständig auf einem Ton wiederholt wird und allmählich ins Pianissimo gleitet, bekommt man eine Ahnung der zukünftigen Ruhe und des ewigen Lichtes. dh

