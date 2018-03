Anzeige

Vom klangvollen Marsch, über Klassiker der Musikliteratur bis hin zu Musicalmelodien reicht das Repertoire des Heeresmusikkorps Ulm, das am heutigen Mittwoch im Schwetzinger Rokokotheater gastiert. Kompositionen wie von Giacomo Meyerbeer oder Aaron Copland sind ebenso zu hören wie ein tolles Medley aus Popmelodien. Das rund 50-köpfige sinfonische Blasorchester bringt unter Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock ein abwechslungsreiches Konzertprogramm mit, das die Ulmer unter das Motto „Hava Nagila – lass uns glücklich sein!“ stellen. Los geht’s um 19.30 Uhr, der Saal öffnet um 18.45 Uhr und es gibt noch Karten an der Abendkasse. Der gesamte Erlös fließt in die Arbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Bild: Bundeswehr