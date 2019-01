Melodischer Blick auf Traditionen

Der Saal des Palais Hirsch war bis in die letzte Reihe besetzt als Tatjana Worm-Sawosskaja in wehendem Kleid an den mintgrünen Flügel trat. Diese Künstlerin hat mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Können schon viele Musikliebhaber begeistert. Auch dieses Konzert unter dem Motto „Russische Weihnachten“ wurde zu einem Erlebnis für alle Sinne: Geschichten rund um die Traditionen der Russen leiteten

...