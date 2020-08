Mensch und Risiko

„Riskier was, Mensch!“ ist der Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde überschrieben. Hierbei geht es an diesem Sonntag, 9. August, um 10 Uhr in der Stadtkirche nicht nur um Jeremia, einen der Propheten im Alten Testament. Es geht um den Menschen an sich und um das Risiko, das er bereit ist einzugehen.

Pfarrer Mathis Goseberg feiert einen seiner letzten Gottesdienste in Schwetzingen, bevor er im September seinen Dienst in Heidelberg auf seiner neuen Pfarrstelle antritt (wir berichteten). An der Orgel gestaltet Alexander Levental den Gottesdienst mit. Die Gottesdienste in der Stadtkirche dürfen aktuell immer nur von maximal 42 Menschen vor Ort mitgefeiert werden. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss getragen werden.

Die folgenden Gottesdienste am 16. und am 23. August gestaltet ebenfalls Pfarrer Mathis Goseberg, es besteht auch dann noch Gelegenheit zur Verabschiedung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020