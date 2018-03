Anzeige

Es sind große Worte, die in jungen Jahren eher klein daherkommen. Das Gelöbnis „in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod euch scheidet“ ist ein Versprechen, dessen Bedeutung sich meist erst viel später offenbart.

Die Tragweite dieses Hochzeitsversprechens ist den meisten Menschen wohl nicht ganz klar, davon sind die Damen beim Gesprächskreis für pflegende Angehörige im Hebel-Haus überzeugt: „Die häusliche Pflege ändert alles.“ Wie in einem Sonnensystem, wo die Planeten um die Sonne kreisen, beginnt man sich um seine Frau, seinen Mann oder andere nahe Verwandte zu drehen. Sie werden zum Fixpunkt des Lebens. Und vieles, was bisher selbstverständlicher Alltag war, wird zur Ausnahme.

Termine Der kostenlose Gesprächskreis für pflegende Angehörige im Hebelhaus in der Hildastraße 4a findet jeweils mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr am 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 5. September, 10. Oktober, 7. November und 5. Dezember statt. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 06202/95 71 24 oder im Generationenbüro der Stadt am Schlossplatz unter 06202/8 74 92. ske

Physische und psychische Limits

Das, so die Leiterin dieses Gesprächskreises, Claudia Soltmann, muss nichts Schlimmes sein. Im Gegenteil: In der Pflege von Angehörigen fänden sich viele wunderbare Momente. Pflege, so erklärte sie etwas pathetisch, könne die Seele erfüllen. Aber zugleich bedeute Pflege auch immer Leben am physischen und vor allem psychischen Limit. Allzu oft geraten die Pflegenden in eine Spirale aus Wunsch, Pflicht, Frust und Überforderung. Am problematischsten sei die zunehmende Verkrümmung nach innen. Die langsame Entwicklung zum Einzelkämpfer setze diese Spirale sozusagen erst in Kraft und führe in den Augen Renate Vogt „schnurstracks in die Einsamkeit“. Über die Gründe für diesen Rückzug von pflegenden Angehörigen kann nur gemutmaßt werden. „Es ist eine Art Scheu“, so eine der Frauen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Und zwar sowohl von den Pflegenden als auch von denen, die gepflegt werden. Auf der anderen Seite vermuten sie hier aber auch einen Widerwillen von Nachbarn und Freunden. „Nicht viele wollen sich mit Krankheit oder gar dem drohenden Tod auseinandersetzen.“ Und genau hier setzt der Gesprächskreis des „Forums für pflegende Angehörige“ unter der Trägerschaft der AOK Rhein-Neckar, des Generationenbüros und der Nachbarschaftshilfe an. Niemand, so Soltmann, könne Menschen in dieser Situation so gut verstehen, wie Menschen, die in einer ganz ähnlichen Situation sind. Und von diesen Menschen gibt es mittlerweile sehr viele.