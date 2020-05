Menschenwürde bei der Erzeugung von Fleisch

Speyer.Die beiden Referenten für den Fachbereich Arbeitswelt im Bistum Speyer, Stefanie Minges und Andreas Welte, unterstützen die Stellungnahme der Katholischen Betriebsseelsorge Deutschland zur Situation von Werkvertragsarbeitnehmer in der Fleischwirtschaft und anderen Gewerken. Darin heißt es unter anderem, dass der eklatante Anstieg von Covid-19-Infektionen und die Erkrankung hunderter osteuropäischer Arbeitsmigranten in der fleischverarbeitenden Industrie im ganzen Land Empörung ausgelöst habe.

„Zu Recht: Unhaltbare, teils menschenunwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen durch unseriöse Werkverträge, überteuerte, unhygienische Sammelunterkünfte und Armutslöhne sind Ursache für zutiefst unmenschliche Zustände. Unzählige Frauen und Männer werden seit Jahren in Knebelverträgen physisch und psychisch verschlissen und in einschlägigen Branchen auf im wahren Sinn des Wortes unerhörte Weise ausgeschlachtet. Sie sind es nun, die mangels Schutz dem Virus ausgesetzt sind, in Massen erkranken und um ihre Gesundheit, manche um ihr Leben ringen“, sind sich Minges und Welte einig. „Betriebsseelsorger in Deutschland können und wollen die erneut eskalierte Situation von Arbeitsmigranten in Deutschland nicht hinnehmen. Was in der Fleischindustrie, aber auch vielen anderen Branchen geschieht, ist ein ethischer Skandal – seit langem. Covid-19 wird lediglich zum Brennglas für das, was vorher bereits unerhörte Normalität war“, heißt es in der Erklärung.

Soziale Verantwortung delegiert

Das Einfallstor für Ausbeutung und Eskalation sei die legale Möglichkeit von Werkvertragsvergabe an Subunternehmen: Wirtschaftliche Haftung und soziale Verantwortung werde damit an „Dritte“, an Dienstleister abgegeben. Subunternehmer heuerten dann zu Niedrig- und Armutslöhnen Arbeitnehmer aus Osteuropa an und zwängten sie in unterschiedlichste Abhängigkeiten. Sogenannte „Wohn-Werksverträge“ kombinierten Lohndumping mit Wuchermieten für schäbige winzige Unterkünfte. Diese Verträge schafften einen Teufelskreis von Abhängigkeiten und Ausbeutung und grenzten an moderne Sklaverei, die ethisch inakzeptabel ist.

Die angekündigten Verbesserungen beim Gesundheits- und Arbeitsschutz und deren strengere Kontrollen durch personell gut ausgestattete Behörden seien ein erster, notwendiger Schritt. Doch es brauche eine grundlegende politische Intervention, fordern die Pfarrer.

„Als Betriebsseelsorger in Deutschland fordern wir die Verantwortlichen von Politik und Wirtschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen, die Ausbeutung von Arbeitsmigranten strukturell verhindern. Wichtig ist eine einschlägige Reform oder sogar die Abschaffung von Werkvertragsvergabe an Subunternehmen. Nur so lässt sich das Aushöhlen von Arbeitsrecht vermeiden und Zuständigkeiten für soziale Verantwortung klar benennen. Dann erst lassen sich arbeits- wie sozialrechtlichen Verstöße ahnden und Ausbeutung auf Kosten Schwächerer unterbinden“, so Stefanie Minges und Andreas Welte. Deren uneingeschränkte Solidarität gelte zuerst und vor allem den von Ausbeutung und Krankheit betroffenen Kollegen aus den Fabriken. Ihnen fühle man sich aus der moralischen und sozialen Verantwortung des christlichen Glaubens zutiefst verpflichtet, heißt es. is

