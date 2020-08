Mercedes prallt in die Leitplanke

Die Fahrerin des Mercedes erlitt keine Verletzungen. © PR-Video

Offenbar nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B535/B36 bei Schwetzingen.

Eine Frau wollte mit ihrem Mercedes C-Klasse an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hirschacker auf die B535 in Richtung Mannheim auffahren. Dabei geriet sie im Einfahrtbereich ins Schleudern und prallte frontal gegen die Mittelleitplanke. Die Frau wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, hatte aber offenbar keine Verletzungen erlitten. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Fahrstreifen in Richtung Mannheim gesperrt. pr

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020