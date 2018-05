Anzeige

„Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich bedanken darf und das ist eine große Ehre.“ Zusammen mit der Fachbereichsleiterin für Früherziehung und Musiklehrerin Barbara Groß bedankte sich Leiter Roland Merkel am Montag in der Früherziehung bei dem Schwetzinger Günter Eckhardt für dessen großzügige Spende von mehreren tausend Euro an die Musikschule.

Noch bevor der Unterricht für die Fünf- und Sechsjährigen begann, wurden die neuen Instrumente genauer unter die Lupe genommen und von Günter Eckhardt vorgestellt. Dadurch, dass sein Enkel Maximilian bei der Früherziehung musiziert, war er vor ein paar Monaten auf die Idee gekommen, dass er „gerne wieder was machen“ würde. „Und hier sind sie, die Klangbausteine“, sagte Eckhardt zu den Kindern.

Vor einigen Jahren bewirkte Eckhardts damalige Spende, dass davon Harfen gekauft und Harfenunterricht angeboten werden konnte. Auch hatte eine weitere Spende von E-Gitarren und E-Verstärkern an die Musikschule dafür gesorgt, dass vor Jahren das sogenannte Bandhouse-Projekt zustande gekommen war.