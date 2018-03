Messe für jedes Interesse

Anzeige

Im vergangenen Jahr gab es ja auch einen neuen Gastronomie-Partner. „Die Planke“ hat dabei kulinarisch den Gaumen der Besucher verwöhnt. Das Gastro-Konzept wurde von allen Seiten sehr gelobt, sowohl von der Auswahl und Qualität als auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Dieses Jahr gibt’s eine Fortsetzung: Am Samstag-Abend wird ab 18 Uhr wieder im Zentrum der Messe und somit vor der Außenterrasse der „Planke“ eine Live-Band spielen. Die Gruppe „Groove Box“ wird bis in die späten Abendstunden für Stimmung sorgen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.03.2018