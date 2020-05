Messen mit Auflagen erst ab 17. Mai

Region.Erzbischof Stephan Burger hat sich an die Verantwortlichen der Diözese gewandt und eine Handlungsanweisung für die Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste erlassen – allerdings erst nach dem 17. Mai.

Laut Informationen von Pfarrer Uwe Lüttinger von der Seelsorgeeinheit schreibt der Erzbischof: „Nach Wochen, in denen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten, ist dies nun nach einem Erlass der Landesregierung zum 4. Mai wieder möglich. Das ist ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit, auch wenn gleichzeitig deutlich vor Augen tritt, dass dies mit wesentlichen Einschränkungen einhergehen muss. Die Kirche weiß sich weiterhin verpflichtet, die Gesundheit aller zu schützen, die einen Gottesdienst mitfeiern. Deshalb sind die Gottesdienste so zu gestalten, dass die Gefahr einer Ansteckung auszuschließen ist.“

Abstand halten und nicht singen

Weiter heißt es: „Da diese Instruktion eine rechtlich bindende Maßnahme darstellt und vor Ort verantwortet wird, überlegen die leitenden Pfarrer unter den gegenwärtigen Möglichkeiten gemeinsam mit den Mitgliedern des Seelsorgeteams und den Vertretern des Pfarrgemeinderats beziehungsweise Stiftungsrates, was in der Situation unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Gesichtspunkte einem behutsamen Wiedereinstieg in die Feier öffentlicher Gottesdienste dient.“

Erzbischof Stephan schreibt, dass ein behutsamer Einstieg notwendig sein wird, um alle Vorgaben, die in einem weiteren Ausführungsdokument samt einem Infektionsschutzkonzept zu erfüllen sind. Das bedeutet: Abstandsregeln von zwei Metern beim Sitzen und Gehen, kein Gesang, besondere Regeln beim Kommunionempfang, Voranmeldung für die Mitfeier des Gottesdienstes und vieles mehr. „Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass wir mit der Feier der öffentlichen Gottesdienste nicht vor dem 17. Mai und auch nicht in der vollen gewohnten beziehungsweise nach der neuen Ordnung der Gottesdienste für unsere Seelsorgeeinheit beginnen können“, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger abschließend. Online gibt es weiter Impulse und Aufzeichnungen von Gottesdiensten. zg

