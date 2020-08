Messerangriff: 21-Jähriger sitzt in U-Haft

Kriminaltechniker sammeln Spuren der Messerstecherei auf. © PR-Video

Schwetzingen.Petra H. (Name von der Redaktion geändert) sitzt auf ihrem Balkon im Ostpreußenring und raucht eine Zigarette. Genau dort saß sie auch, als am Sonntagabend vor dem Mehrfamilienhaus in der Nachbarschaft ein Mann attackiert wurde. „Plötzlich habe ich einen Schrei gehört und eine Nachbarin hat gerufen: ,Da wird einer abgestochen‘“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dann habe sie auch schon die Sirenen gehört.

Grund für das Großaufgebot von Polizei und Rettungswagen war ein Streit zwischen zwei Männern, der um kurz vor 18 Uhr in der Schwetzinger Nordstadt entfachte. Einer der beiden zückte ein Messer und verletzte sein Gegenüber dabei so schwer, dass dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der 21-jährige Mann, der zugestochen haben soll, sitzt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, das teilen das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Mannheim mit, nachdem die Redaktion dort mehrfach nachhakte. Der Iraker stehe im dringenden Verdacht, einem 32-jährigen Landsmann vor dessen Wohnung die lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt zu haben, heißt es in der Mitteilung zum Haftbefehl.

Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen, er leistete, der Polizei zufolge, keinen Widerstand. Die Beamten stellten dabei die Tatwaffe - ein Klappmesser - sicher. Nach Angaben der Behörden wurde der 21-Jährige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim.

Petra H. kann immer noch kaum fassen, was in ihrer Nachbarschaft passiert ist. „Ich weiß nicht genau, was los war. Viele Schaulustige sind von überall her gekommen und haben geguckt“, erzählt sie. Sie allerdings habe ihren Balkon nicht verlassen. „Ich habe gehört, dass der Verletzte gerade ums Überleben kämpft“, sagt sie und nimmt den letzten Zug ihrer Zigarette.

